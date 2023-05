Фитнес-эксперт назвал пять приводящих к появлению складок на животе привычек

Фитнес-эксперт рассказал, что «рассеянное питание» приводит к появлению складок на животе

Фитнес-эксперт Энтони Енг назвал пять привычек, приводящих к появлению складок на животе. Его слова приводит портал Eat This, Not That.

Енг рассказал, что склонность к нездоровому питанию — одна из главных причин увеличения объемов живота. Он порекомендовал обратить внимание на рацион, а также избавиться от привычки оправдывать нарушения стрессом и внешними обстоятельствами. «Составьте план или попросите диетолога сделать это, чтобы вам больше не приходилось решать, что съесть. Просто следуете плану и наслаждаетесь», — добавил он.

Специалист также отметил, что важно отказаться от «рассеянного питания». «Не отвлекайтесь во время еды, сосредоточьтесь на пережевывании пищи, тогда вы будете ровно столько, сколько вам нужно — не больше», — пояснил Енг.

Эксперт заявил, что еще одна причина появления лишних сантиметров на талии — сидячий образ жизни. Не менее важен, по словам Енга, здоровый сон. «Можете думать, что вас устраивает 5-6 часов сна, но вы не обманите свое тело. Плохой сон связан с увеличением жира, особенно в области живота», — сказал специалист, назвав 7-8 часов оптимальным значением.

Ранее фитнес-тренер Максим Лихолетов развенчал миф о потоотделении при похудении. Он заявил, что количество пота никак не влияет на потерю массы тела. По его мнению, при посещении бани или сауны также невозможно похудеть.