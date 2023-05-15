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00:11, 15 мая 2023Спорт

Легионер клуба РПЛ допустил получение российского гражданства

Легионер грозненского «Ахмата» Мохамед Конате допустил получение российского гражданства

Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press

Легионер клуба Российской премьер-лиги «Ахмат» Мохамед Конате оценил возможность получения российского гражданства. Его слова приводит РИА Новости.

Футболист, имеющий гражданство Кот-д'Ивуара и Буркина Фасо, допустил получение еще одного паспорта. «Почему бы и нет», — заявил он.

Ранее Конате оценил жизнь в Грозном. «Я бы ничего не стал менять в Грозном. Там все доброжелательные, всегда помогут, шашлык куриный — все как в Африке, как я люблю», — рассказал он, добавив, что в Москве царит другая атмосфера.

25-летний Конате — лучший бомбардир «Ахмата» сезона-2022/2023 чемпионата России. Он забил 11 мячей и отдал результативную передачу в 23 матчах. Контракт с грозненской командой нападающий подписал в 2021 году. Ранее он также выступал за российские «Химки», «Тамбов» и «Урал».

Дарья Коршунова
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