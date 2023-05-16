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10:47, 16 мая 2023Россия

Медведев ответил на заявление Макрона о геополитическом поражении России

Медведев в ответ Макрону заявил, что геополитическое поражение потерпела не Россия, а НАТО

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

В глобальном конфликте проиграла политика стран НАТО с их претензией на исключительность, а не Россия. Об этом, отвечая на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о геополитическом поражении России, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter.

Макрон ранее заявлял, что Россия уже потерпела геополитическое поражение в конфликте на Украине. По его словам, на это указывает зависимость Москвы от КНР, а также вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

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Анастасия Шейкина
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