В России пообещали ответить на размещение войск США в Финляндии

Рябков: Россия найдет военно-технический ответ на размещение войск США в Финляндии

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва найдет ответ на возможное размещение войск США на территории Финляндии. Его слова приводит ТАСС.

Рябков пообещал журналистам, что Россия найдет практическое военно-техническое решение на подобный шаг со стороны Хельсинки и не позволит себя запугать.

О том, что Хельсинки и Вашингтон обсуждают соглашение об оборонном сотрудничестве двух стран, писала газета Helsingin Sanomat. Если его реализуют, это позволит Вооруженным силам США использовать финскую землю и базы для хранения военной техники и проведения учений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что позволение США использовать свою территорию для расширения военных баз означает для Финляндии утрату суверенитета. При этом Москва следит за сообщениями о таких планах и готова «принять военно-технические и другие ответные меры» в случае эскалации.