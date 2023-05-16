Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:11, 16 мая 2023Мир

В России пообещали ответить на размещение войск США в Финляндии

Рябков: Россия найдет военно-технический ответ на размещение войск США в Финляндии

Фото: Roni Rekomaa / Bloomberg / Getty Images

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва найдет ответ на возможное размещение войск США на территории Финляндии. Его слова приводит ТАСС.

Рябков пообещал журналистам, что Россия найдет практическое военно-техническое решение на подобный шаг со стороны Хельсинки и не позволит себя запугать.

О том, что Хельсинки и Вашингтон обсуждают соглашение об оборонном сотрудничестве двух стран, писала газета Helsingin Sanomat. Если его реализуют, это позволит Вооруженным силам США использовать финскую землю и базы для хранения военной техники и проведения учений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что позволение США использовать свою территорию для расширения военных баз означает для Финляндии утрату суверенитета. При этом Москва следит за сообщениями о таких планах и готова «принять военно-технические и другие ответные меры» в случае эскалации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Ученого РАН арестовали по делу о госизмене. В чем ФСБ обвиняет его?
Раскрыто состояние раненого после покушения главы МВД ЛНР
Стилистка раскрыла россиянкам лучшие способы скрыть седину в любом возрасте
С Meta в России взыскали 4,5 миллиона рублей
Пьяная россиянка прижигала зажигалкой ноги четырехмесячному сыну
Иностранный футболист ЦСКА рассказал о решении переехать в Россию
Раскрыта дата первого прямого рейса из Москвы в Тбилиси
МИД России обвинил США в политизации вопроса о консульском доступе к Гершковичу
В России пообещали ответить на размещение войск США в Финляндии
Звезда продолжения «Папиных дочек» назвала отличие москвичей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.