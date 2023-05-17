Легионер «Локомотива» задумался о получении российского гражданства

Нападающий «Локомотива» Камано рассказал, что не против получить российский паспорт

Гвинейский нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано задумался о получении российского гражданства. Его слова приводит Sport24.

«Да, я не против получить паспорт РФ. Если я останусь в клубе, то попрошу руководство помочь мне с этим, попрошу начать эту процедуру», — поделился легионер. Он рассказал, что российский паспорт упростил бы жизнь его семье в путешествиях.

Форвард выступает за железнодорожников с августа 2020 года. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 35 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке страны, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

24 февраля стало известно, что бразильцы Малком и Клаудиньо, выступающие за петербургский «Зенит», получили российское гражданство. Также анонсировал получение паспорта России эквадорский игрок «Сочи» Кристиан Нобоа.