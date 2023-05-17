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14:21, 17 мая 2023Спорт

Тренер «Локомотива» высказался о продлении контракта с Дзюбой

Тренер «Локомотива» Галактионов консультировался со Слуцким по поводу контракта Дзюбы
Михаил Галактионов

Михаил Галактионов. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о продлении контракта с форвардом Артемом Дзюбой. Его слова передает «Чемпионат».

Галактионов заявил, что консультировался по этому поводу со многими специалистами, в том числе с Леонидом Слуцким. «Самое главное — коммуникация с ним [Дзюбой], когда он услышал наши требования и видение», — добавил он.

14 мая Галактионов заявил, что «Локомотив» заинтересован в продлении контракта с игроком. «Как и договаривались, более конкретный диалог будет в конце сезона, после окончания всех матчей. Подготовительные моменты уже начались», — отметил он.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. Соглашение с московским клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023.

Дарья Коршунова
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