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19:17, 17 мая 2023Интернет и СМИ

Фото Лукашенко на фоне слухов о болезни высмеяли в сети

В Twitter пошутили над новой фотографией Александра Лукашенко после слухов о его болезни

Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus / Reuters

Фото президента Белоруссии Александра Лукашенко, опубликованное на фоне слухов о его болезни, высмеяли в Twitter. Пользователи соцсети пошутили над новым снимком и сочли, что на нем политик выглядит неестественно и значительно моложе, чем на других фото.

Пользователь @VVHristov опубликовал новое фото Лукашенко с более ранним кадром политика и сравнил его с вымышленным персонажем Бенджамином Баттоном, который родился пожилым и молодел в течение жизни. «Лучшая реклама корейской косметики, как думаете, какой бренд», — написала @AAluminium, также сравнив два фото белорусского лидера.

Кроме того, пользователи заявили, что президент Белоруссии на фото напоминает восковую фигуру. «Мадам Тюссо подала в полицию заявление о краже Лукашенко из ее музея», — поиронизировал @Tigran7777. Другие в шутку заявили, что на самом деле на снимке изображен актер Сергей Безруков в роли политика. «Безруков уже не торт», — отметил @ROSAGIT.

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14 мая первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Лукашенко заболел, не уточнив его диагноз. Перед этим президент пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии.

На следующий день стало известно, что политик впервые с 9 мая появился на публике. Он приехал в центральный командный пункт Военно-воздушных сил (ВВС) и Войск противовоздушной обороны (ПВО) республики. На официальном сайте Лукашенко было опубликовано несколько снимков со встречи.

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Олег Давыдов
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