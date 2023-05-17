Украинские тхэквондисты пропустят чемпионат мира из-за допуска россиян

Сборная Украины по тхэквондо пропустит чемпионат мира из-за допуска к турниру россиян

Сборная Украины по тхэквондо пропустит чемпионат мира 2023 года из-за допуска к турниру россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Суспильне ТВ».

«Сначала в заявке была такая графа, как Not National, то есть "Нет национальности". Так хитро-мудро они сделали. Таким образом, на мировое первенство команда не едет», — заявил вице-президент Украинской федерации тхэквондо Сергей Васильченко. Мировое первенство пройдет в Азербайджане с 29 мая по 6 июня 2023 года.

3 марта Всемирная федерация тхэквондо объявила, что вернет российских и белорусских спортсменов на международные турниры. Главный тренер сборной России Вадим Иванов рассказал, что первым стартом для команды станет чемпионат мира.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших события на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в соревнованиях.