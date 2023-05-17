Захарова удивилась короткой памяти финских властей

Захарова: в Финляндии забыли о блокировке счетов российских диппредставительств

Комментируя блокировку Москвой счетов финского посольства, власти Финляндии забывают о собственных аналогичных действиях. С таким заявлением в ходе брифинга в среду, 17 мая, выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Какая короткая память!» — удивилась дипломат, отмечая, что в Хельсинки будто забыли о собственных действиях в отношении российских дипломатических представительств.

Ранее МИД Финляндии уведомил о заморозке средств своих представительств в России. В ведомстве подчеркнули, что ситуация серьезная и вопрос расследуется.

Комментируя эту ситуацию, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа напомнил, что в данном случае речь идет об ответной мере на аналогичные действия со стороны Хельсинки.