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18:07, 17 мая 2023Мир

Захарова удивилась короткой памяти финских властей

Захарова: в Финляндии забыли о блокировке счетов российских диппредставительств

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Комментируя блокировку Москвой счетов финского посольства, власти Финляндии забывают о собственных аналогичных действиях. С таким заявлением в ходе брифинга в среду, 17 мая, выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Какая короткая память!» — удивилась дипломат, отмечая, что в Хельсинки будто забыли о собственных действиях в отношении российских дипломатических представительств.

Ранее МИД Финляндии уведомил о заморозке средств своих представительств в России. В ведомстве подчеркнули, что ситуация серьезная и вопрос расследуется.

Комментируя эту ситуацию, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа напомнил, что в данном случае речь идет об ответной мере на аналогичные действия со стороны Хельсинки.

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Варвара Кошечкина
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