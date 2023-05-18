Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Янник Ханфман
Сегодня
16:00 (Мск)
Даниил Медведев
Рим (м)
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
21:30 (Мск)
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Байер
Сегодня
22:00 (Мск)
Рома
Лига Европы|1/2 финала. 2-й матч
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 1-й матч
Хольгер Руне
20 мая
14:00 (Мск)
Каспер Рууд
Рим (м)
10:01, 18 мая 2023Спорт

ФИФА представила логотип чемпионата мира-2026

Международная федерация футбола представила логотип чемпионата мира 2026 года

Фото: Jae C. Hong / AP

Международная федерация футбола (ФИФА) представила на сайте логотип чемпионата мира-2026.

Центральное место логотипа занимает главный трофей — Кубок мира. Он расположен на фоне узора, состоящего из многоцветного повторения числа 26, отсылающего к году проведения турнира. Отмечается, что в ближайшее время также будут представлены логотипы каждого из 16 городов США, Канады и Мексики, которые примут матчи мундиаля.

Ранее ФИФА утвердила новый формат проведения чемпионата мира. Впервые в турнире примут участие 48 сборных, которые разобьют на 12 групп по четыре команды в каждой.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале команда обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Звание лучшего футболиста мундиаля получил аргентинский капитан Лионель Месси.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Крыму произошел взрыв на железной дороге
Игравший ключевую роль в помощи Украине замминистра обороны США уйдет в отставку
Армия России получила огнемет «Бородач»
Чадов опроверг данные о получении должности советника губернатора Пермского края
Россияне стали больше интересоваться отечественными и китайскими электромобилями
В Белоруссии заявили о возможном отзыве заявки на вступление в Совет Европы
Назван самый дешевый город Европы для отдыха летом
Анна Седокова рассказала о болезни и сравнила себя со Шреком
Губернатор показал кадры из атакованного ВСУ приграничного поселка
Переписка в Telegram-чатах для трех россиян закончилась уголовным делом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.