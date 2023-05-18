Google попросила суд Москвы снять арест со счетов компании

Российское подразделение Google попросило суд Москвы снять арест со счетов компании

Российское подразделение Google — ООО «Гугл» — попросило Арбитражный суд Москвы снять арест со счетов и имущества компании в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«В суд поступили четыре иска от ООО "Гугл". В них компания просит суд признать незаконным постановление об отказе в удовлетворении заявления в ФССП о снятии ареста с денежных средств и имущества ООО "Гугл"», — сообщили в суде.

Дата заседания по искам компании пока не назначена.

В мае 2022 года Арбитражный суд Москвы арестовал активы Google на 500 миллионов рублей. Поводом стал иск, в котором телекомпания НТВ потребовала обязать Google восстановить доступ к аккаунту телеканала на видеохостинге YouTube. Позднее стало известно, что столичный суд наложил аналогичные штрафы на российское подразделение компании по иску ВГТРК и телеканалов RT и «360».

На фоне штрафов дочерняя компания Google в России приняла решение начать процедуру банкротства. Процедура банкротства в российском подразделении компании началась 12 сентября.