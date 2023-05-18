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17:30, 18 мая 2023Мир

Россия напомнила о необходимости снятия санкций с удобрений и продовольствия

МИД РФ напомнил США, Британии и ЕС о необходимости снятия санкций с российских удобрений

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Россия напомнила США, Британии и Европейскому союзу о необходимости реального снятия односторонних санкций с отечественных удобрений и продовольствия. Об этом заявили в МИД РФ, пишет ТАСС.

Во внешнеполитическом ведомстве заметили, что даже безвозмездная передача российских удобрений беднейшим странам продолжает сталкиваться с блокировкой из-за санкций.

Ранее 18 мая представитель группы компании «Уралхим-Уралкалий» заявил, что следующую партию российских удобрений, заблокированных на складах и в портах Евросоюза, могут отправить в Нигерию.

Сейчас на складах и в портах ЕС остаются заблокированными около 200 тысяч тонн российских удобрений. Большая часть из них — 170 тысяч тонн — находятся в Латвии, еще 30 тысяч — в Бельгии, Эстонии и Нидерландах.

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Варвара Кошечкина
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