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01:04, 19 мая 2023Россия

Россия согласует формат работы российских банков на Кубе

Чернышенко сообщил, что Россия согласовывает формат работы российских банков на Кубе
Дмитрий Чернышенко

Дмитрий Чернышенко . Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Россия согласовывает формат работы российских банков на Кубе, об этом сообщил в ходе межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, его слова приводит РИА Новости.

По словам политика, также происходит переход на расчеты по проектам в рублях. Зампред напомнил, что в кубинских банкоматах с марта начался прием карт «Мир».

Чернышенко выразил надежду, что в ближайшее время российскими картами можно будет расплачиваться в магазинах, кафе и ресторанах.

Ранее стало известно, что зампред правительства России Дмитрий Чернышенко с 17 по 19 мая совершит рабочий визит на Кубу, где встретится с президентом страны Мигелем Диас-Канелем.

20 апреля в рамках турне по Латинской Америке Кубу посетил глава российского МИД Сергей Лавров. Посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья назвал символичным визит министра в страну.

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Марина Совина
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