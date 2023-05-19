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13:02, 19 мая 2023Мир

Лидеры «Большой семерки» поприветствовали продление зерновой сделки

Лидеры стран G7 на саммите поприветствовали решение о продлении зерновой сделки

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) поприветствовали решение о продлении зерновой сделки. Об этом говорится в заявлении по итогам рабочей сессии по Украине в рамках саммита G7.

Представители стран группы согласились продолжить содействовать экспорту украинской сельскохозяйственной продукции, в том числе с помощью Всемирного альянса по продовольственной безопасности.

«В этом контексте мы поддерживаем продление и расширение "черноморской зерновой инициативы" и призываем Россию прекратить угрожать мировыми поставками продовольствия и позволить реализовывать инициативу на максимум ее возможностей», — говорится в документе.

17 мая стало известно, что Россия согласилась продлить свое участие в зерновой сделке еще на два месяца. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, такое решение было принято после обращений российских партнеров, однако следующие два месяца станут решающими в судьбе сделки.

В свою очередь МИД России выдвинул пять требований по продлению зерновой сделки после 17 июля, в случае несоблюдения упомянутых условий черноморская морская инициатива будет прекращена.

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Варвара Кошечкина
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