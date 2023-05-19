Пассажиры первого рейса из России в Грузию высказались о возобновлении полетов

Пассажир первого рейса из России в Грузию: без прямых перелетов было тяжело физически

Из московского аэропорта Внуково 19 мая вылетит первый с 2019 года самолет в Тбилиси. В разговоре с «Лентой.ру» пассажиры этого рейса высказались о решении возобновить авиасообщение между Россией и Грузией.

Россиянка Вера рассказала, что изначально у нее были билеты с пересадкой, но она решила поменять их и сэкономила на прямом рейсе. «У меня куплен тур в Грузию. Часть группы полетела с пересадкой, кто-то поменял билеты на прямой рейс. У меня получилось даже дешевле, чем, чем с пересадкой. 50 тысяч с чем-то тысяч туда и обратно», — подчеркнула женщина.

Мужчина по имени Гурам, который провожал отца на первый за четыре года рейс из Москвы в Тбилиси, отметил, что поддерживает решение властей, так как до этого поездки между странами были физически тяжелыми.

Мы очень поддерживаем то, что сделали прямые рейсы, раньше приходилось ездить на машине, чтобы не добираться с пересадками. И то, и то очень тяжело физически. Гурам Сын пассажира первого с 2019 года рейса из Москвы в Тбилиси

«Безвизовый режим мы тоже поддерживаем, никакого давления на свою страну не чувствуем. Это правильное решение», — отметил Гурам.

Грузинка Тамара заявила, что для нее решение о возобновлении прямого авиасообщения между странами удобное. «Прямым рейсам очень рада, это удобно. На безвиз тоже смотрю положительно, знаю, что у нас были протесты, но это уже политика, я в нее не лезу», — сказала собеседница «Ленты.ру».

Агентство гражданской авиации Грузии выдало российской авиакомпании «Азимут» разрешение на полеты в страну 15 мая. Всего компания сможет выполнять по этому направлению семь рейсов в неделю.

10 мая стало известно о снятии президентом России Владимиром Путиным введенного в 2019 году запрета для российских авиаперевозчиков на полеты в Грузию. МИД России, в свою очередь, также отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в республику, однако призвал соотечественников проявлять осмотрительность и осторожность в стране.