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15:55, 20 мая 2023Спорт

«Локомотив» вырвал победу у «Факела» в матче РПЛ

«Локомотив» победил «Факел» в матче РПЛ со счетом 1:0, гол забил Антон Миранчук

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский «Локомотив» вырвал победу у воронежского «Факела» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на «РЖД Арене» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 87-й минуте забил полузащитник Антон Миранчук.

«Локомотив» играл без нападающего Артема Дзюбы. Он пропустил второй матч подряд за команду. В прошлом туре «железнодорожники» сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» — 1:1.

В итоге после 28 матчей «Локомотив» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 39 очков. «Факел» занимает 12-е место, набрав 27 очков. Чемпионом досрочно стал петербургский «Зенит» с 65 очками.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Факел» примет «Крылья Советов». Обе встречи пройдут 28 мая.

Анастасия Борисова
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