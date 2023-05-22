Снаряд попал в здание администрации Грайворона в ходе атаки украинской ДРГ

Белгородский губернатор сообщил о попадании снаряда в здание администрации Грайворона

Снаряд попал в здание администрации города Грайворона Белгородской области, где проходит операция против украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Также были повреждены три частных жилых дома, в результате чего в них начался пожар. Кроме того снаряд попал в детский сад села Замостье, что привело к возгоранию.

Гладков также сообщил, что еще трое жителей Грайворона получили осколочные ранения. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Незадолго до этого появилась информация, что при обстреле здания администрации Грайворона был ранен глава города. Кроме того, пострадали два сотрудника регионального управления МЧС.

Ранее губернатор сообщал, что после обстрела села Глотово со стороны Украины пострадали мужчина и женщина. Они получили характерные для минно-взрывных ранений травмы. Врачи оценивают состояние россиянки как средней тяжести. Мужчину поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Днем 22 мая Гладков сообщил, что в Белгородскую область проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. По его словам, противника заметили на территории Грайворонского округа. В его ликвидации участвуют военные, а также Росгвардия и ФСБ. Предварительно, бои проходят в районе сел Глотово, Козинка и Гора-Подол, которые находятся в непосредственной близости от границы.