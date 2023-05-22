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16:58, 22 мая 2023Россия

Снаряд попал в здание администрации Грайворона в ходе атаки украинской ДРГ

Белгородский губернатор сообщил о попадании снаряда в здание администрации Грайворона

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Снаряд попал в здание администрации города Грайворона Белгородской области, где проходит операция против украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Также были повреждены три частных жилых дома, в результате чего в них начался пожар. Кроме того снаряд попал в детский сад села Замостье, что привело к возгоранию.

Гладков также сообщил, что еще трое жителей Грайворона получили осколочные ранения. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Незадолго до этого появилась информация, что при обстреле здания администрации Грайворона был ранен глава города. Кроме того, пострадали два сотрудника регионального управления МЧС.

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Ранее губернатор сообщал, что после обстрела села Глотово со стороны Украины пострадали мужчина и женщина. Они получили характерные для минно-взрывных ранений травмы. Врачи оценивают состояние россиянки как средней тяжести. Мужчину поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Днем 22 мая Гладков сообщил, что в Белгородскую область проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. По его словам, противника заметили на территории Грайворонского округа. В его ликвидации участвуют военные, а также Росгвардия и ФСБ. Предварительно, бои проходят в районе сел Глотово, Козинка и Гора-Подол, которые находятся в непосредственной близости от границы.

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Зураб Дарахвелидзе
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