В Федерации фехтования России сделали заявление об участии атлетов в турнирах

Получившие допуск FIE российские фехтовальщики не выступят на международных турнирах

В Федерации фехтования России (ФФР) сделали заявление о выступлении атлетов на международных турнирах. Слова главы организации Ильгара Мамедова передает «Матч ТВ».

Мамедов рассказал, что от Международной федерацией фехтования (FIE) был получен список спортсменов, представителей тренерского штаба, медицинского персонала и судейского корпуса, допущенных к участию в стартах. «Однако наша реакция на данный список такая же, как и на первый: мы не собираемся делить нашу команду и отправлять кого‑то на международные соревнования», — подчеркнул он.

Глава ФФР отметил, что диалога с FIE нет. «Олимпиада с каждым новым турниром от нас все дальше и дальше», — добавил он.

11 мая стало известно, что FIE запретила принимать участие в соревнованиях олимпийским чемпионкам Софье Великой, Яне Егорян, Софии Поздняковой, Ольге Никитиной и еще девяти саблистам. «Мы считаем абсолютно неверным пытаться обусловить какими-то политическими требованиями к спортсменам их участие в международных соревнованиях», — озвучил позицию Кремля по данной ситуации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

10 марта FIE разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе. Однако процесс возвращения к стартам затянулся из-за нюансов рекомендаций Международного олимпийского комитета.