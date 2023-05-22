ФИФА продлит разрешение легионерам РПЛ приостанавливать контракты с клубами

ФИФА продлит разрешение легионерам РПЛ приостанавливать контракты в одностороннем порядке

Международная федерация футбола (ФИФА) продлит разрешение приостанавливать контракты с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) для легионеров. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, опция будет продлена до конца июня 2024 года. Отмечается, что иностранные футболисты, которые подписали соглашения летом 2022 года и позднее, не смогут воспользоваться данной возможностью.

ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке 7 марта 2022 года. Изначально опция была доступна до 30 июня 2022-го, однако затем ее действие было продлено до 30 июня 2023-го.

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Клубы не выступают в еврокубках, а сборная России отстранена от участия в официальных матчах.