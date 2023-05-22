В МИД назвали безответственными угрозы США в отношении Крыма

Рябков: Крым является частью России, поэтому угрозы США безответственны

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал безответственными угрозы США в отношении Крыма, подчеркнув, что Москва найдет способ, чтобы не допустить реализации угроз возможных ударов по полуострову. Его слова приводит РИА Новости.

«Крым — неотъемлемая часть России, и попытки представить дело по-другому, угрожать — это очередное подтверждение безответственного эскалационного курса Вашингтона», — заявил Рябков, комментируя заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Рябков отметил, что Москва найдет способ предотвращения реализации подобных угроз, поэтому территориальная целостность России и ее безопасность будет надежно обеспечена.

Ранее Джейк Салливан заявил, что США не возражают против применения ВСУ американского оружия для нанесения ударов по Крыму, поскольку эта территория «международно признана» как часть республики.

В свою очередь, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что США в лице Салливана «по недомыслию или из злого умысла» одобрили развязывание ядерной войны, когда согласились на применение американских вооружений против полуострова.