Отец Фьюри назвал самого опасного соперника для боксера

Отец Тайсона Фьюри заявил, что Чжан Чжилэй — более опасный соперник для британца, чем Усик

Отец британского боксера Тайсона Фьюри Джон назвал самого опасного соперника для сына. Слова Фьюри-старшего приводит Express Sport.

По мнению отца спортсмена, наиболее сложная задача — это поединок против китайца Чжана Чжилэя. «Я сказал Тайсону: "Забудь Усика, Чжан опаснее, потому что у Усика нет мощи, чтобы нокаутировать тебя"», — заявил Фьюри. Он отметил большой рост и силу китайского боксера и добавил, что с нетерпением ждет возможного боя сына с Чжилэем.

22 апреля стало известно, что летом Фьюри планирует провести защиту титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой должен пройти 15 или 22 июля. Сообщалось, что соперником британца может стать Чжилэй или американец Энди Руис-младший.

29 апреля Фьюри должен был встретиться с украинцем Александром Усиком. Переговоры шли с осени 2022 года, однако спортсмены так и не смогли договориться о распределении гонораров.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. В активе Чжилэя 25 побед, одно поражение и одна ничья.