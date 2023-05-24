Раскрыто обвинение задержанной главы дептранса российского региона

СКР возбудил дело в отношении главы дептранса Ярославской области за получение взятки

В Ярославской области возбудили уголовное дело в отношении директора регионального Департамента транспорта Татьяны Черемных, ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Подробности дела в среду, 24 мая, «Ленте.ру» раскрыли в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, с февраля по май Черемных получала деньги от предпринимателей за покровительство по службе. Главу дептранса задержали и уволили с должности. Вместе с ней по делу проходят еще несколько госслужащих, подозреваемых в причастности к преступлению.

Ранее сообщалось, что в Крыму судебный пристав за 25 тысяч рублей освобождала осужденных от принудительных работ.

