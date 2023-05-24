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02:15, 24 мая 2023Россия

Глава Белгородский области призвал охотников не вступать в бой с диверсантами

Губернатор Белгородский области Гладков призвал охотников не вступать в бой с диверсантами

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» призвал охотников и других гражданских, имеющих оружие, не вступать в бой с диверсантами в случае их проникновения на территорию региона.

Один из местных жителей спросил главу области, не стоит ли в будущем охотникам и другим гражданским с оружием применять его, увидев вооруженных людей в форме противника?

«С моей точки зрения, делать это категорически нельзя. Почему?.. А если вы откроете огонь по нашим вооруженным силам? Форма-то везде защитного цвета», — ответил Гладков.

Он подчеркнул, что открытие огня приведет к трагедии. По словам губернатора, на сегодняшний день войск, которые обеспечивают безопасность региона, достаточно.

22 мая стало известно о том, что в приграничную Белгородскую область проникла группа украинских диверсантов и атаковала несколько сел. В ее ликвидации участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ. Днем 23 мая Минобороны России заявило, что противник был заблокирован и разгромлен огнем артиллерии. Позже в регионе отменили правовой режим контртеррористической операции.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Марина Совина
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