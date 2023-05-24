Женщинам с комплексом плохой матери дали совет

Доула Эмма Армстронг посоветовала молодым мамам меньше сидеть в соцсетях

Сертифицированная доула (помощница при родах — прим. «Ленты.ру») Эмма Армстронг посоветовала женщинам, которые испытывают комплекс плохой матери, меньше сидеть в соцсетях, чтобы не гнаться за нереалистичными стандартами материнства. Ее совет приводит Daily Mail.

Специалистка отметила, что чувство вины перед собственным ребенком испытывают большинство молодых мам. Эта эмоция, по ее словам, может принести пользу, когда женщина видит недостатки в своем поведении и старается исправить их, улучшив уход за ребенком. Однако у такого подхода есть и негативная сторона — так называемый комплекс плохой матери. Чтобы его избежать, Армстронг рекомендовала не пытаться соответствовать нереалистичным стандартам «хорошей мамы».

Доула дала совет меньше следить за аккаунтами знаменитостей и блогеров в социальных сетях, чтобы не настраивать себя на провал, сравнивая свою жизнь с идеальными картинками на фото. «За этими изображениями не видно маму, которая пытается держать себя в руках, делает работу по дому, выгуливает собаку, готовит еду и недосыпает, — сказала Армстронг — Это не сверхчеловек. Она такая же, как вы и я. Не нужно зацикливаться на идеальном мире».

Армстронг добавила, что все женщины с маленькими детьми сталкиваются с усталостью, недосыпом и сомнениями. По ее мнению, подобные переживания — это нормально. «Лучшее, что вы можете дать своему ребенку, — это ваше время, и если у вас его немного, постарайтесь создать распорядок и запланировать несколько часов для малыша. Вам не нужно выдумывать причудливые развлечения или фантастические занятия, достаточно просто быть рядом», — заключила она.

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