ВСУ дважды за ночь атаковали Белгородскую область

Shot: ВСУ за ночь обстреляли белгородские пункт пропуска «Грайворон» и Новую Таволжанку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) как минимум дважды за прошедшею ночь атаковали Белгородскую область. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По сведениям издания, противник обстрелял пункт пропуска «Грайворон» в Козинке и село Новая Таволжанка в Шебекинском округе.

Сначала ВСУ атаковали Новую Таволжанку, по селу было выпущено девять мин калибра 120 миллиметров. Кроме того, по некоторым данным, огонь велся из села Гатище под Харьковом. В результате атаки в белгородском селе никто не пострадал.

Спустя 40 минут украинская сторона нанесла удар по пограничному пункту пропуска «Грайворон» в Козинке, которое пострадало от атаки диверсантов. Всего было выпущено семь артиллерийских боеприпасов калибра 152 миллиметра. В результате загорелось административное здание, пострадавших нет.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) над Валуйским округом.

22 мая стало известно о том, что в приграничную Белгородскую область проникла группа украинских диверсантов и атаковала несколько сел. В ее ликвидации участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ.

Днем 23 мая Минобороны России заявило, что противник был заблокирован и разгромлен огнем артиллерии. В оборонном ведомстве также назвали произошедшее террористической акцией против мирного населения.