Американский правозащитник объяснил нежелание Зеленского появляться в Киеве

Правозащитник Барака: Зеленский не появляется в Киеве после инцидента с дронами у Кремля

Украинский президент Владимир Зеленский не хочет возвращаться в страну, поскольку опасается ответного удара после происшествия с беспилотниками у Кремля. Об этом заявил американский правозащитник Аджаму Барака в своем Twitter-аккаунте.

Таким образом он отреагировал на высказывание обозревателя издания Gray Zone Макса Блюменталя, который назвал попытку совершить нападение на резиденцию президента России Владимира Путина ошибкой украинских властей. «Это помогает объяснить, почему Зеленский, кажется, не хочет появляться на Украине в последнее время», — отметил Барака.

3 мая была совершена атака на Кремль с помощью дронов, российские военные и спецслужбы вывели БПЛА из строя. В Кремле произошедшее назвали спланированной террористической акцией. МИД России пообещал принять ответные меры на действия Украины, которая может быть причастна к атаке.