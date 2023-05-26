Экономисты назвали дату истощения резервов США для обслуживания госдолга

Goldman Sachs: финансовые резервы Минфина США полностью иссякнут 9 июня

Финансовые резервы Министерства финансов США полностью иссякнут 9 июня. Об этом заявили экономисты Goldman Sachs, их цитирует портал MarketWatch.

По мнению аналитиков Алека Филлипса и Тима Крупа, ко 2 июня резервы Минфина сократятся до 30 миллиардов долларов, а спустя неделю — закончатся. Экономисты считают, что к этому моменту Конгресс США и американский президент Джо Байден придут к соглашению по повышению потолка госдолга. Вероятнее всего, стороны договорятся о долгосрочном повышении, заявили они. Шансы на краткосрочное решение эксперты оценили в 10 процентов, равно как и риск, что Конгресс не сможет договориться с Белым домом.

США столкнулись с проблемой госдолга в 31 триллион долларов и угрозой дефолта по ряду причин. Среди последних — потраченные на борьбу с коронавирусом триллионы долларов и экономическая политика действующего лидера Джо Байдена.

23 мая спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в США в ближайшие дни неизбежно наступит дефолт, за который ответственен Байден, так как он не предпринимает усилий для урегулирования ситуации.

Глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила, что власти страны могут исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения лимита госдолга уже 1 июня. По ее словам, если Конгресс и Белый дом не повысят или не приостановят лимит долга к тому моменту, правительство не сможет продолжать выполнение всех своих обязательств.