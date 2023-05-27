Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Химки
0:3
Завершен
Урал
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
США
Сегодня
14:20 (Мск)
Германия
ЧМ-2023|Semi Finals
Канада
4:2
Завершен
Латвия
ЧМ-2023|1/2 финала
Торпедо М
1:3
Завершен
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
Краснодар
0:0
Завершен
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
Сочи
1:1
Завершен
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
20:58, 27 мая 2023Спорт

Германия в овертайме победила США и вышла в финал ЧМ по хоккею

Германия в овертайме победила США со счетом 4:3 и вышла в финал чемпионата мира по хоккею

Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

Сборная Германии по хоккею победила команду США и вышла в финал чемпионата мира 2023 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основное время завершилось со счетом 3:3. У американцев заброшенными шайбами отметились Алекс Так, Рокко Гримальди и Майки Эйссимонт. У немцев ворота соперников поразили Фредерик Тиффельс, Максимилиан Шубер и Марцель Небельс. В овертайме победу немцам принес Тиффельс.

Таким образом, сборная Германии стала вторым финалистом чемпионата мира. В решающем матче команде предстоит встретиться с Канадой, которая ранее обыграла на стадии 1/2 Латвию со счетом 4:2. Финальная игра состоится 28 мая в 20:20 по московскому времени.

Действующим победителем турнира является сборная Финляндии. Россия пропускает первенство из-за санкций Международной федерации хоккея (IIHF).

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости
    В России оценили выдвинутые Украиной требования по урегулированию конфликта
    Тарантино едва не подрался с посетителем бара из-за стула
    В Москве мужчина во время катания на самокате потерял сумку с миллионами рублей
    Российский мотострелковый батальон заманил военных ВСУ в «огневой мешок»
    Греция и Венгрия выступили против 11 пакета антироссийских санкций
    «Зенит» вничью сыграл с «Сочи» в матче РПЛ
    Врач назвал порядок действий при укусе осы или пчелы
    Германия в овертайме победила США и вышла в финал ЧМ по хоккею
    Раскрыты подробности поимки сбежавших из воинской части бывших заключенных
    На границе Польши с Украиной и Белоруссией скопилось около тысячи грузовиков
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.