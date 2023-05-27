Германия в овертайме победила США и вышла в финал ЧМ по хоккею

Германия в овертайме победила США со счетом 4:3 и вышла в финал чемпионата мира по хоккею

Сборная Германии по хоккею победила команду США и вышла в финал чемпионата мира 2023 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основное время завершилось со счетом 3:3. У американцев заброшенными шайбами отметились Алекс Так, Рокко Гримальди и Майки Эйссимонт. У немцев ворота соперников поразили Фредерик Тиффельс, Максимилиан Шубер и Марцель Небельс. В овертайме победу немцам принес Тиффельс.

Таким образом, сборная Германии стала вторым финалистом чемпионата мира. В решающем матче команде предстоит встретиться с Канадой, которая ранее обыграла на стадии 1/2 Латвию со счетом 4:2. Финальная игра состоится 28 мая в 20:20 по московскому времени.

Действующим победителем турнира является сборная Финляндии. Россия пропускает первенство из-за санкций Международной федерации хоккея (IIHF).