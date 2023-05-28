Бывший чемпион UFC назвал три лучших поединка 2023 года в промоушене

Кормье включил бой Махачева и Волкановски в тройку лучших поединков 2023 года в UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье на своем YouTube-канале назвал три лучших поединка в рамках промоушена в 2023 году.

Лучшей Кормье признал встречу казахстанца Шавката Рахмонова и американца Джеффа Нила. «Бой Шавката с Нилом был сумасшедшим. Пересмотрите его. В этом поединке мы увидели жесткость и стойкость обоих бойцов», — добавил он.

Второй лучший поединок года, по словам Кормье, — это бой австралийца Александра Волкановски и россиянина Ислама Махачева. В топ-3 экс-чемпион также включил схватку американца Джастина Гэтжи и азербайджанца Рафаэля Физиева. «Гэтжи сделал то, что он обычно делает, — лишил соперника воли к победе. При этом оба бойца всю дистанцию бились в стойке», — пояснил Кормье.

12 февраля Махачев оказался сильнее Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил завоеванный в октябре титул чемпиона организации в легком весе.

За карьеру 31-летний Махачев одержал 24 победы (из них 12 подряд). Единственное поражение он потерпел в бою с бразильцем Адриано Мартинсом в октябре 2015 года. В активе Волкановски 25 побед и два поражения.