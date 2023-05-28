Предотвращение дефолта в США назвали оттягиванием неизбежного

Эксперт Григорьев: предотвращение дефолта в США — оттягивание, которое приведет к худшему

Предотвращение дефолта в США — это оттягивание неизбежного, которое приведет к худшим последствиям, заявил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал опасность предотвращения дефолта в Соединенных Штатах для мировой экономики.

Ранее президент США Джо Байден заявил о предотвращении катастрофического дефолта в стране. Соглашение, в рамках которого в Соединенных Штатах предотвратят дефолт, предполагает повышение потолка государственного долга в обмен на ограничение трат федерального бюджета.

Ситуация будет ухудшаться, потому что сохраняется эта порочная модель наращивания долга. Это уже тот объем, который невозможно вернуть. В будущем это снова аукнется. Это однозначно Владимир Григорьев экономист

«Но сейчас сложно определить время, в которое дефолт может произойти. Потому что США пока остается крупнейшей экономикой, а доллар — самой востребованной валютой в современном мире», — заявил Григорьев.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти сообщил о достижении договоренности с Белым домом по предотвращению дефолта в США. При этом ранее он обвинял Байдена в бездействии для урегулирования ситуации вокруг госдолга.

2 мая министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о том, что власти страны могут исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения лимита госдолга 1 июня.