Месси обновил рекорд по голам в топ-5 европейских лиг

Лионель Месси опередил Криштиану Роналду и обновил рекорд по голам в топ-5 европейских лиг

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси обновил рекорд по голам в топ-5 лиг Европы. Об этом в Twitter сообщает ESPN.

Форвард поразил ворота «Страсбура» на 59-й минуте матча в 37-м туре чемпионата Франции. Этот гол стал для него 496-м за время выступления в пяти лучших европейских лигах. По этому показателю он опередил португальца Криштиану Роналду, забившего 495 мячей.

3 мая L’Equipe сообщил, что руководство ПСЖ отказывается продлевать соглашение с Месси. Отмечается, что в клубе крайне негативно отреагировали на несогласованную поездку форварда в Саудовскую Аравию.

Контракт Месси с парижской командой рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. Его зарплата составляет 30 миллионов евро в год после вычета налогов. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.