Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Павлюченкова
2:0
Завершен
Линда Фрухвиртова
Ролан Гаррос (ж)
Варвара Грачёва
1:0
2-й сет
live
Далма Галфи
Ролан Гаррос (ж)
Вероника Кудерметова
Сегодня
18:40 (Мск)
Анна Шмидлова
Ролан Гаррос (ж)
Екатерина Александрова
Сегодня
18:25 (Мск)
Виктория Томова
Ролан Гаррос (ж)
Даллас Старз
Завтра
03:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 6-й матч
Мирра Андреева
Завтра
12:00 (Мск)
Элисон Риске
Ролан Гаррос (ж)
16:12, 29 мая 2023Спорт

Назван возможный следующий соперник Александра Емельяненко

Промоутер Хрюнов заявил о намерении организовать реванш Александра Емельяненко и Кокляева
Михаил Кокляев

Михаил Кокляев. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Промоутер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Владимир Хрюнов назвал возможного следующего соперника российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко. Его слова приводятся на странице турнира во «ВКонтакте».

Хрюнов заявил о намерении организовать реванш Емельяненко и пауэрлифтера Михаила Кокляева. «Не позднее конца года. С Кокляевым разговариваем. Он сейчас большим проектом занят, но я считаю, что это реально. Я думаю, что это готовая бомба», — добавил он.

В ноябре 2019 года Кокляев и Емельяненко провели поединок по правилам бокса. Бой завершился победой Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде.

Последний поединок Емельяненко провел 27 мая против блогера Евгения Ершова. Бой завершился на 20-й секунде второго раунда, когда Емельяненко применил болевой прием.

Всего в ММА 41-летний Емельяненко провел 40 поединков, в которых одержал 29 побед и потерпел десять поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине поддержали перенос празднования Дня Победы на 8 мая
    Россия предоставила Германии право выбрать высылаемых из Москвы дипломатов
    Глава украинской разведки пообещал ответ на обстрелы Киева
    Китай отправит «Шэньчжоу-16» к орбитальной станции
    Стало известно об отмене встречи глав МИД Турции и Швеции по НАТО
    Под Петербургом школьницы подрались из-за вейпа и попали на видео
    Полторы тысячи Кайлов приехали в город Кайл на праздник в честь имени Кайл
    В России захотели избавить соотечественников за рубежом от теста по русскому
    Директор Славы подтвердил ее госпитализацию и рассказал о состоянии певицы
    ФСБ накрыла крупную сеть нарколабораторий на Урале
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.