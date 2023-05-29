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18:19, 29 мая 2023Россия

Власти российского приграничного региона сообщили об обстреле ВСУ

Гладков: Шебекинский городской округ более часа находился под обстрелом ВСУ

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe/Radio Liberty / Reuters

Населенные пункты Шебекинского городского округа Белгородской области больше часа находились под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Гладков заявил, что в результате прилета снаряда во двор жилого дома в селе Графовка погиб мирный житель. По данным губернатора, его жену доставили в больницу с острой реакцией на стресс, а мать госпитализировали с гипертоническим кризом.

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    Варвара Родикова
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