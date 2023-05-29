Власти российского приграничного региона сообщили об обстреле ВСУ

Гладков: Шебекинский городской округ более часа находился под обстрелом ВСУ

Населенные пункты Шебекинского городского округа Белгородской области больше часа находились под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Гладков заявил, что в результате прилета снаряда во двор жилого дома в селе Графовка погиб мирный житель. По данным губернатора, его жену доставили в больницу с острой реакцией на стресс, а мать госпитализировали с гипертоническим кризом.