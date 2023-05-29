Мужская сборная России осталась на третьем месте в рейтинге IIHF

Мужская сборная России осталась на третьем месте рейтинга IIHF после чемпионата мира-2023

Мужская сборная России сохранила позиции в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF) после чемпионата мира-2023. Ранжированный список доступен на сайте организации.

Россияне остались на третьем месте в рейтинге IIHF. В активе отечественной команды 4050 очков. На первое место поднялась сборная Канады (4150 очков), которая стала победителем мирового первенства. На вторую строку опустилась команда Финляндии (4080 очков).

Сборная Германии, бронзовый призер турнира, поднялась с девятого на пятое место (3835 очков). Впервые в истории завоевавшая бронзу чемпионата мира команда Латвии также улучшила свою позицию и поднялась с 11-й на десятую строку (3610 очков).

Чемпионат мира 2023 года проходил в финском Тампере и латвийской Риге с 12 по 28 мая. Изначально турнир должен был принять Петербург, однако из-за санкций IIHF место проведения было перенесено.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с 28 февраля 2022 года по решению IIHF.