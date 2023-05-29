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11:12, 29 мая 2023Россия

В российском городе заявили о самом сильном обстреле ВСУ с начала спецоперации

SHOT: жители Шебекина заявили, что город находится под сильнейшим обстрелом с начала СВО

Кадр: Telegram-канал Shot

Жители Шебекина Белгородской области заявили, что город находится под самым сильным с начала специальной военной операции (СВО) обстрелом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Как пишут авторы поста, новый прилет фиксируется каждую минуту. Предварительно, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют город из реактивной системы залпового огня «Град». В результате на местной промзоне начался пожар.

О том, что Шебекинский городской округ вновь попал под обстрел со стороны Украины, стало известно утром 29 мая. В результате без света осталось село Новая Толжанка. Информация о пострадавших не поступала. Власти ситуацию пока не комментировали.

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    Зураб Дарахвелидзе
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