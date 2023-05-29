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19:11, 29 мая 2023Бывший СССР

В Запорожье для диверсантов ВСУ начали подделывать российскую военную форму

РИА Новости: для диверсантов ВСУ в Запорожье начали подделывать российскую военную форму
СюжетМинобороны:

Фото: Mihir Melwani / Globallookpress.com

Украинские власти в подконтрольном Киеву Запорожье начали подделывать российскую военную форму для диверсионного-разведывательных групп (ДРГ), которые должны проникнуть на территорию России. Об этом сообщает РИА Новости.

Производство организовано на фабрике ОАО ПТФ «Селена» в городе Запорожье, сообщил собеседник агентства. Он добавил, что первая партия поддельной формы отшита в количестве ста штук.

22 мая диверсанты из Украины проникли в Белгородскую область. В результате были повреждены 29 жилых домов, пострадали 13 человек. Меры по ликвидации диверсантов принимали Вооруженные силы России, Погранслужба, Росгвардия и ФСБ.

Днем 23 мая Минобороны России заявило, что противник был заблокирован и разгромлен огнем артиллерии. В ведомстве также назвали произошедшее террористической акцией против мирного населения.

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    Алевтина Запольская
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