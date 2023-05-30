В районе Барвихи нашли один из атаковавших Москву беспилотников

«Известия»: в районе Барвихи нашли один из атаковавших Москву беспилотников

Один из атаковавших Москву беспилотников нашли в районе Барвихи в Одинцовском городском округе Подмосковья. Об этом пишут «Известия».

Как сообщает издание, территория вокруг места падения дрона оцеплена, работают экстренные службы и саперы. Информация о разрушениях не уточняется.

Ранее в сети появились кадры падения одного из беспилотников в селе Ильинском городского округа Красногорск. На записи видно, как подавляемый системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дрон летит над жилыми домами и постепенно снижается, затем врезается в землю и взрывается.

О том, что несколько беспилотников атаковали территорию Москвы и Подмосковья, стало известно утром 30 мая. В столице дроны попали в три жилых дома: на Ленинском проспекте, на Профсоюзной улице и на улице Атласова. Часть летательных аппаратов была уничтожена в Московской области.

Позже в Минобороны России уточнили, что в атаке были задействованы восемь беспилотников. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от своих целей. Еще пять устройств сбили зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) «Панцирь-С» в Подмосковье.

Президент России Владимир Путин назвал атаку дронов террористической деятельностью. По его словам, Киев выбрал путь запугивания россиян и ударов по жилым зданиям.