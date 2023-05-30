Появились кадры подавления беспилотника системой РЭБ в Подмосковье

Mash опубликовал кадры подавления беспилотника системой РЭБ в подмосковном Красногорске

В сети появились кадры подавления беспилотника системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Подмосковье. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Как пишут авторы поста, запись сделана в селе Ильинском городского округа Красногорск. На ней видно, как над жилыми домами, постепенно снижаясь, летит беспилотник. Через несколько секунд раздается взрыв, и дрон врезается в землю, а на месте его падения поднимается столб дыма.

Ранее в сети были опубликованы кадры, на которых также запечатлено уничтожение, предположительно, этого же беспилотника. На записи видно момент взрыва упавшего в поле дрона.

Об атаке беспилотников по Москве и Подмосковью стало известно утром 30 мая. В столице под удар попали три жилых дома: на Ленинском проспекте, на Профсоюзной улице и на улице Атласова. В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что несколько беспилотников были уничтожены на подлете к Москве.

Как рассказали в Минобороны, всего в атаке были задействованы восемь дронов. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от своих целей. Еще пять устройств были сбиты зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) «Панцирь-С» в Подмосковье.