В России заявили об использовании при атаке на Москву дронов неизвестного типа

Авиаэксперт Рогозин заявил, что Киев атаковал Москву дронами ранее неизвестного типа

Среди атаковавших Москву беспилотников присутствовали дроны ранее неизвестного типа. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава Центра развития транспортных технологий, авиационный эксперт Алексей Рогозин.

Эксперт объяснил, что упомянутые дроны были сделаны по аэродинамической схеме «утка», при которой горизонтальное оперение самолета расположено впереди крыла.

«Возможно, это связано со стремлением повысить грузоподъемность таких аппаратов. Подобные дроны использовались для атаки на Краснодар 26 мая, но ранее замечены на фронте по открытым данным не были», — отметил Рогозин.

Добавив, что размах крыла БПЛА, по его оценкам, составляет не менее четырех метров, эксперт указал, что аппараты оснащены двигателями внутреннего сгорания.

Руководитель Центра развития транспортных технологий также заявил, что дальность таких беспилотников может достигать тысячи километров, следовательно, их могли запустить с подконтрольных Киеву территорий. Он упомянул, что стоимость такого аппарата может достигать 200 тысяч долларов в зависимости от систем навигации и управления.

Ранее в Минобороны подтвердили атаку беспилотников на Москву, назвав ее террористической.

30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В столице они попали в три жилых дома: на Профсоюзной улице, на улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте. Первый беспилотник нес кумулятивный заряд КЗ-6. Взрывное устройство не сдетонировало, жителей двух домов эвакуировали.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнял, что здания оказались повреждены в результате атаки беспилотников. В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что несколько дронов были сбиты на подлете к столице, сработала система противовоздушной обороны.