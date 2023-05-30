В МАГАТЭ оценили ситуацию с обеспечением безопасности ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси назвал ситуацию с обеспечением безопасности ЗАЭС крайне хрупкой

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прокомментировал ситуацию с обеспечением ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Его слова приводит РИА Новости.

На выступлении в Совете Безопасности ООН Гросси назвал ситуацию с обеспечением безопасности ЗАЭС крайне хрупкой. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что она продолжает оставаться «крайне опасной».

Ранее в ООН высказали позицию по обеспечению безопасности ЗАЭС. «Там, насколько это возможно, должна быть обеспечена безопасность», — призвал официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

В понедельник, 29 мая, сообщалось, что Гросси подготовил идеи по укреплению безопасности. Он предложил запретить размещение на ЗАЭС тяжелой военной техники и военнослужащих любой из сторон украинского конфликта, запретить ведение огня с территории и в сторону электростанции и обеспечить безопасность самой ЗАЭС, защиту внешних линий электропередачи и контроль за соблюдением этих условий.