Полковник рассказал о модели атаковавших Москву беспилотников

Полковник Литовкин назвал стандартными атаковавшие Москву БПЛА

Атаковавшие утром 30 мая Москву и Подмосковье беспилотники являются стандартной моделью самолетного типа, они уже не в первый раз применяются в рамках украинского конфликта. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Ничего нового, обычный беспилотник самолетного типа. Их полным полно, использовали всегда и везде. Там крестовина, два крыла, посередине фюзеляж, двигатель. Ко всему этому цепляется боеприпас, или сам беспилотник заряжается каким-то взрывчатым веществом. Ничего принципиально нового для Москвы не придумали», — подчеркнул собеседник Ленты.ру.

Литовкин объяснил, что они уже не в первый раз используются в рамках конфликта.

Ранее сообщалось, что среди беспилотников, атаковавших Москву, заметили новую модель: это оказались летательные аппараты, построенные по аэродинамической схеме «утка».

30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате атаки дронов на городе оказались незначительно повреждены несколько зданий, никто серьезно не пострадал. В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что несколько дронов были сбиты на подлете к столице, сработала система противовоздушной обороны.