Российские нефтекомпании сократили переработку до минимума за год

«Ъ»: российские нефтекомпании в мае сократили переработку на 6,4 процента

Суточная нефтепереработка в России за 24 дня мая снизилась на 6,4 процента относительно аналогичного периода прошлого месяца, до 715,3 тысячи тонн, это минимальное значение за 2023 год. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые со статистикой источники.

Нефтекомпании сократили переработку в мае в связи с пиком плановых ремонтов на НПЗ, и предполагается, что в следующем месяце они станут наращивать производство. В годовом выражении переработка выросла примерно на два процента, поскольку в мае прошлого года добыча нефти и экспорт нефтепродуктов из Россиии пострадали от резкого провала.

Снижение нефтепереработки совпало с намерениями Минфина сократить вдвое демпферные выплаты НПЗ за поставки бензина и дизтоплива на внутренний рынок. Эти факторы, а также сезонное увеличение спроса на топливо привели к резкому росту биржевых цен.

Источники издания в отрасли рассказали, что производители ожидают снижения маржи нефтепереработки из-за сокращения демпфера, что создаст предпосылки для подорожания топлива на АЗС. Кроме того, они ожидают увеличения нефтекомпаниями экспорта нефти из-за ухудшения рентабельности нефтепереработки. Еще один собеседник газеты на топливном рынке опасается, что после прохождения ремонтов нефтяники станут резко увеличивать экспорт дизтоплива.

Ранее стало известно, что Европейскому союзу (ЕС) удается заменить поставки дизельного топлива из России, которая была главным поставщиком для блока до введения в феврале запрета на морской импорт. Сейчас резко выросли поставки из других стран.

В конце апреля стало известно, что прибыль нефтеперерабатывающих заводов в мире упала из-за дешевой нефти из России. Как писало агентство Reuters, ожидалось, что после введения западных санкций на российскую нефть и нефтепродукты их поставки сократятся.

Однако Россия сохраняет экспорт нефти со скидкой в Китай и Индию на высоком уровне, что позволило их НПЗ выйти на рекордные объемы производства в марте. Резкое увеличение поставок из этих двух стран сделало нефтепереработку по всему миру менее прибыльной.