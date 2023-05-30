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16:26, 30 мая 2023Россия

Путин прокомментировал работу ПВО во время атаки беспилотников на Москву

Путин заявил, что система ПВО во время атаки беспилотников на Москву сработала штатно
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ / Sputnik / Reuters

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала штатно во время атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву и Подмосковье. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

«Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать», — отметил глава государства, уточнив, что для уплотнения системы противовоздушной обороны в столице будет сделано все необходимое.

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Утром 30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько зданий в столице получили повреждения. В Министерстве обороны России назвали случившееся террористическим актом и обвинили в случившемся украинскую сторону.

По данным оборонного ведомства, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Пять беспилотников сбили в небе над Подмосковьем с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С».

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    Варвара Родикова
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