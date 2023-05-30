Путин прокомментировал работу ПВО во время атаки беспилотников на Москву

Путин заявил, что система ПВО во время атаки беспилотников на Москву сработала штатно

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала штатно во время атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву и Подмосковье. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

«Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать», — отметил глава государства, уточнив, что для уплотнения системы противовоздушной обороны в столице будет сделано все необходимое.

Утром 30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько зданий в столице получили повреждения. В Министерстве обороны России назвали случившееся террористическим актом и обвинили в случившемся украинскую сторону.

По данным оборонного ведомства, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Пять беспилотников сбили в небе над Подмосковьем с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С».