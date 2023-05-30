Стала известна реакция живущих в высотке москвичек на залетевший в окно дрон

«МК»: девушки из квартиры на Ленинском проспекте не проснулись, когда в окно влетел дрон

Три девушки из квартиры в доме 92 корпус 1 на Ленинском проспекте не проснулись, когда в их окно влетел дрон. О реакции москвичек стало известно из рассказа другого местного жителя, сообщается в Telegram-канале «МК: срочные новости».

«Дрон влетел в квартиру 39. Там три девушки живут, они даже не проснулись», — сказал он.

По данным канала, мужчина узнал о случившемся одним из первых — ему позвонили из охраны и доложили, что на его машину «упало нечто». На опубликованной фотографии видно, что возле автомобиля лежит металлическая деталь. Предположительно, это обломок беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее утром 30 мая стало известно, что в жилой дом на Ленинском проспекте врезался беспилотник и влетел в квартиру на 14-м этаже. Хозяева помещения рассказывали, что это произошло около 04:20 утра. Аппарат попал в гостиную, комната оказалась разрушена. По данным Mash, залетевший в квартиру на Ленинском проспекте беспилотник нес на себе три взрывных устройства, но не сдетонировал.