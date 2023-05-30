Врачи раскрыли состояние пострадавших в Ростове-на-Дону

Трое детей, пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону, находятся в реанимации

Трое детей, пострадавших при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону, находятся в реанимации. Об этом рассказал дежурный администратор городской больницы №20, пишет ТАСС.

«Трое пострадавших детей находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое», — сообщил администратор. Двое несовершеннолетних помещены в реанимацию после проведенных операций. Один из пациентов находится в операционной. «В состоянии средней тяжести находятся 11 детей. На амбулаторное лечение домой отпущены четыре ребенка», — раскрыли подробности врачи.

Инцидент произошел во вторник, 30 мая, на территории областной спортивной школы №5 во время проведения областных соревнований по футболу. На детей, которые прятались от дождя, рухнула трибуна. Общее число пострадавших — 26 человек.