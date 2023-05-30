Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:13, 30 мая 2023Россия

Врачи раскрыли состояние пострадавших в Ростове-на-Дону

Трое детей, пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону, находятся в реанимации

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Трое детей, пострадавших при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону, находятся в реанимации. Об этом рассказал дежурный администратор городской больницы №20, пишет ТАСС.

«Трое пострадавших детей находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое», — сообщил администратор. Двое несовершеннолетних помещены в реанимацию после проведенных операций. Один из пациентов находится в операционной. «В состоянии средней тяжести находятся 11 детей. На амбулаторное лечение домой отпущены четыре ребенка», — раскрыли подробности врачи.

Инцидент произошел во вторник, 30 мая, на территории областной спортивной школы №5 во время проведения областных соревнований по футболу. На детей, которые прятались от дождя, рухнула трибуна. Общее число пострадавших — 26 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Россия впервые развернула группировку гидрометеорологических спутников
    В Совфеде объяснили пользу системы ГЛОНАСС в беспилотниках
    Врачи раскрыли состояние пострадавших в Ростове-на-Дону
    США выделят Украине 300 миллионов долларов военной помощи
    Назван простой способ определить будущую продолжительность жизни
    Медведев назвал плюсы раннего вылета с «Ролан Гаррос»
    В ООН прокомментировали атаку беспилотников на Москву
    На Украине объяснили необходимость повышения тарифов на электричество
    Число пострадавших при опрокидывании трибун в Ростове-на-Дону выросло
    В Госдуме назвали несоизмеримой атаку БПЛА в Москве с ударами по объектам ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.