МИД заявил о праве Москвы жестко ответить Киеву на террористические атаки

МИД: Россия оставляет за собой право жестко ответить на террористические атаки Украины

Россия оставляет за собой право жестко ответить на террористические атаки со стороны Украины. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

Утром 30 мая стало известно об атаке беспилотников на Москву. Правоохранители рассматривают версию, что атака была организована украинскими спецслужбами и Вооруженными силами Украины. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

«Заверения официальных лиц стран НАТО в том, что киевский режим не будет наносить удары вглубь российской территории, оказываются абсолютно лицемерными. Российская сторона оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима», — подчеркнуло внешнеполитическое ведомство.

В МИД заявили, что атака дронов была спланирована киевским режимом, представители которого открыто призывали нанести по Москве «удары возмездия». Такие действия направлены исключительно против мирного населения, чтобы посеять панику среди жителей, предположили в министерстве.