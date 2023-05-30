В России отреагировали на атаку беспилотников на Москву

Депутат Швыткин призвал начать тренировки населения из-за атаки беспилотников на Москву

Население должно знать, как себя вести при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории России, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так он отреагировал на удары дронов по Москве и Подмосковью утром 30 мая. Депутат призвал начать специальные тренировки для граждан.

Подразделения спецназа в зоне специальной военной операции борются у нас против диверсионной направленности, они достаточно успешны, достаточно эффективны. Но нам нужно активно повышать роль антитеррористических подразделений на старых территориях нашей страны Юрий Швыткин депутат Госдумы

«Нужно проводить тренировки среди населения нашей страны. В случае получении сообщения об атаке или падения БПЛА нужно проводить тренировки. Каждый гражданин должен знать свое место в строю. Нужно, на мой взгляд, знать, где бомбоубежища. Среди специальных служб нужно организовать круглосуточный режим работы. Мы должны совершенствовать свою деятельность», — сказал он.

По мнению Юрия Швыткина, за атакой стоят украинские силы, которые хотели в первую очередь повлиять на настроения внутри России.

«Цель атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Москвы и Московской области — посеять панику среди нашего населения. Не только города Москвы и Московской области, а чтобы это все распространилось на всю территорию страны. И, конечно, по возможности нанести урон и населению, и некоторым объектам инфраструктуры. Безусловно, след Вооруженных сил Украины (ВСУ) у меня даже не вызывает сомнений», — заключил он.

Министерство обороны России подтвердило удары дронов. По данным ведомства, всего в атаке были задействованы восемь дронов. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от своих целей. Еще пять устройств были сбиты зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) «Панцирь-С» в Подмосковье.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате случившегося несколько зданий были повреждены. Беспилотники врезались в жилые дома на улицах Атласова, Профсоюзной, а также на Ленинском проспекте. Известно о двух пострадавших, госпитализация им не потребовалась.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал первичный перечень мест падения сбитых дронов в Подмосковье: село Ильинское и деревня Тимошкино в Красногорском округе, деревни Раздоры и Ромашково в Одинцовском округе, а также поселок Гринфилд в Истринском округе.