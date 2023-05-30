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10:51, 30 мая 2023Россия

Опубликован предварительный список мест падения сбитых дронов под Москвой

Депутат Хинштейн опубликовал предварительный список мест падения сбитых дронов под Москвой

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сбитые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), атаковавшие Подмосковье 30 мая, упали в нескольких районах. Предварительный список мест их падения опубликовал депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По данным парламентария, сбитые дроны упали в селе Ильинское и деревне Тимошкино в Красногорском районе, в деревнях Раздоры и Ромашково в Одинцовском районе, а также в поселке Гринфилд в Истринском районе.

Беспилотники атаковали Москву и Подмосковье утром 30 мая. В столице они попали в три жилых дома: на Профсоюзной улице, на улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку и сообщил, что несколько зданий получили повреждения.

В Министерстве обороны России назвали случившееся террористическим актом. По данным оборонного ведомства, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Пять беспилотников сбили в небе над Подмосковьем с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С».

В московской полиции ввели план «Тайфун», необходимый для ликвидации последствий ЧС, также сообщалось об отключении спутниковой навигации.

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    Варвара Родикова
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