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11:31, 31 мая 2023Спорт

В Финляндии осудили МОК за рекомендации по допуску россиян

В НОК Финляндии назвали МОК пророссийским до безумия из-за рекомендации по допуску россиян

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Председатель Национального олимпийского комитета (НОК) Финляндии Ян Вапаавуори осудил позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян. Его слова передает Ilta-Sanomat.

Вапаавуори назвал МОК пророссийским до безумия из-за рекомендации по возвращению россиян на турниры. «Жесткие меры, которые были предприняты в отношении России и Беларуси, являются результатом давления на МОК со стороны отдельных стран, национальных комитетов, спортивных федераций и политиков», — подчеркнул он.

Глава финского НОК добавил, что жесткость выдвинутых МОК условий снизила риск возвращения спортсменов из России и Белоруссии. «Есть явные признаки того, что Россия считает условия настолько строгими, что сама откажется от участия», — отметил он и выразил надежду, что россиян и белорусов не будет на Олимпийских играх-2024.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешили российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Играх в Париже на данный момент не принято.

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    Дарья Коршунова
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