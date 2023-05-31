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14:23, 31 мая 2023Мир

Лавров высказался о последствиях атаки беспилотников на Москву

Лавров о последствиях атаки дронов на Москву: ВС РФ располагают ответами на все вопросы

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российские военные располагают ответами на все вопросы. Таким образом ответил на вопрос о последствиях атаки беспилотников на Москву глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

На пресс-конференции по итогам переговоров в Мозамбике министр заявил, что за всем происходящим сейчас следит российская армия. В том числе военные занимаются последствиями атаки дронов. «Я уверен, что у них есть ответы на все вопросы», — заключил Лавров.

О том, что беспилотники атаковали территорию Москвы и Подмосковья, стало известно 30 мая. В столице дроны попали в три жилых дома, часть летательных аппаратов была разбита в Московской области.

Позже в Минобороны заявили, что в атаке были задействованы восемь беспилотников. Некоторые из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и отклонились от своих целей, еще пять дронов сбили зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) «Панцирь-С» в Подмосковье. Атака дронов была названа террористической деятельностью со стороны Украины.

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    Варвара Кошечкина
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